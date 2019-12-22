18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü
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18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Özcan Koraman (18), hayatını kaybetti.

22.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:55
18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü

ZONGULDAK'ın ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Özcan Koraman (18), hayatını kaybetti.

Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesinde binanın inşaatında çalışan Özcan Koraman, akşam saatlerinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koraman'a verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Koraman, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
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