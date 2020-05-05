18 yaşındaki gençten kısa filmli korona virüs mesajı
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18 yaşındaki gençten kısa filmli korona virüs mesajı

18 yaşındaki gençten kısa filmli korona virüs mesajı
05.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:34

Yeni tip korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 18 yaşındaki Doğan Alkış'ın evdeki imkanlarla hazırladığı 'Bir Nefes' isimli kısa film, büyük beğeni topladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 18 yaşındaki Doğan Alkış'ın evdeki imkanlarla hazırladığı 'Bir Nefes' isimli kısa film, büyük beğeni topladı.

Vanlı sosyal medya fenomeni Alkış, korona virüs salgını dolayısıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına aldırış etmeden kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturan vatandaşların dikkatini çekmek için bir çalışma başlattı. 20 yaş altına getirilen kısıtlamadan dolayı evde çıkamayan genç, mesajını kısa filmle vermek için evde kısıtlı imkanlarla film hazırlama kararı aldı.

Gazoz şişesinden serum

Bunun için evdeki bilgisayardan hasta başı monitörü, gazoz şişesinden serum ve elbise askılığından serum ayaklığı yapan genç, aile bireylerinden de destek alarak kısa film çekimlerini başarıyla tamamladı. Hazırladığı 'Bir Nefes' isimli filmde, kurallara aldırış etmeden dışarı çıkan bir adamın korona virüse yakalanarak yoğun bakım altına alındığını ve burada nefes alma konusunda güçlük çektiği konusu yer aldı. Alkış'ın kısıtlı imkanlarla hazırladığı kısa film, sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

"Salgının ciddiyetini vurgulamak istedim"

İHA muhabirine konuşan genç sosyal medya kullanıcısı Doğan Alkış, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için bir çalışma başlattığını belirtti. 20 yaş altı kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamadığını ve bunun için de evdeki imkanlardan yararlanarak bir film çektiğini ifade eden Alkış, "Van'da da sokağa çıkanların sayısı da fazlaydı. Bu yüzden bunları etkilemeyi düşündüm. Evde kısıtlı imkanlarla bir film çektim. Salgının ciddiyetini vurgulamak istedim. Bilgisayar monitörüyle hasta başı monitörü yaptım. Gazoz şişesinden serum yaptım. Elbise askılığını da serum ayaklığı olarak ayarladım. Kısıtlı imkanlarla çektiğim videoda elimden sadece bunu yapmak geldi. Kısa filmimiz çok beğenildi. İnsanları etkileyen bu video beni de duygulandırdı. Ben de 'hayat eve sığar' diyorum. Evde kal Türkiye, evde kal Van" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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