18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş - Haberler | 3. Sayfa

18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada Beyoğlu'nda bir gencin Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gencin Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'ne öğle saatlerinde gezmek için gelen Osman D.isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atlamıştı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralanmıştı. Gencin atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada
18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş

18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı "yan baktın" kavgası kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Alişan Başak Dizer Rafet El Roman
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yiğit Şardan Kerem Aktürkoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 06:33:59. #1.14#

title