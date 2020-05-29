18 yaşındaki genç yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Kayseri'de 18 yaşındaki bir genç üzerine yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Kayseri'de 18 yaşındaki bir genç üzerine yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi Tahtalı Sokak'ta meydana gelen olayda R.K. (18) isimli gencin üzerine yıldırım düştü. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından R.K.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA