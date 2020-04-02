18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu - Haber
Kızılcahamam, Ankara

18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu

18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu Kızılcahamam'da yaban hayatını araştırırken yaralı Akbabayla karşılaşan 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, ilk müdahaleyi yaptığı yaralı akbabayı Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti.

02.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:07
18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu

18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu

ANKARA - Kızılcahamam'da yaban hayatını araştırırken yaralı Akbabayla karşılaşan 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, ilk müdahaleyi yaptığı yaralı akbabayı Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti. Akbaba tedavisi yapılmak üzere ekipler tarafından hayvan hastanesine gönderildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yıllardır yaban hayatını araştıran 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, gece vakti ormanda yaralı bir Akbabaya rastladı. Yaralı kuşa zarar vermeden güvenli bölgeye taşıyan Vural, burada ilk müdahalesini yaptığı Akbaba'yı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek Kızılcahamam Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti. Ekipler, yaralı Akbabayı tedavisi için hayvan hastanesine götürdü. Sık sık yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakan Vural, onlara büyük bir sevgiyle bağlı. Bugüne kadar, yüzlerce yaban hayvanını görüntüleyen Vural'ın en büyük isteği yaban hayatına katkı sağlamak.

18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Avcılar'da otizmli genci darp eden saldırgan tahliye oldu
Avcılar'da otizmli genci darp eden saldırgan tahliye oldu
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynadı
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için "Ankara'nın bağları" şarkısıyla oynadı
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: 18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:15:52. #1.15#
title