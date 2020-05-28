18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rezzan Tayfan (18), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

28.05.2020 07:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 07:56

18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rezzan Tayfan (18), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Yeni Mahalle Son Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rezzan Tayfan, sokakta yürüdüğü sırada bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Tayfan kalçasından yaralanırken, saldırgan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Tayfan ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Tayfan'ı vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü Haber
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Haber
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hande Ataizi İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Avrupa Twitter Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: 18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 07:56:22. #1.15#
title