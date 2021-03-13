18 yaşındaki genç kendini bıçakladı
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18 yaşındaki genç kendini bıçakladı

13.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:51
18 yaşındaki genç kendini bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenilen bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenilen bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay; saat 14.00 sularında ilçeye bağlı Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, U.E. (18) isimli genç, bıçakla kendisine zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay gerine gelen sağlık ekipleri; yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama vakasının yaşandığı alana şerit çekerek incelemede bulundu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

18 yaşındaki genç kendini bıçakladı
18 yaşındaki genç kendini bıçakladı
18 yaşındaki genç kendini bıçakladı
18 yaşındaki genç kendini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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