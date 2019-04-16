18 Yaşındaki Genç, Kendini Astı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, Batuhan K. (18) isimli genç, ailesiyle yaşadığı evde, kimsenin bulunmadığı sırada kendini iple tavana asarak, intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Havuz Köyü'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen Batuhan K., ailesiyle yaşadığı evde kimsenin olmadığı anda kendini çamaşır ipiyle tavana astı. Gencin cansız bedenini eve gelen yakınları buldu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Batuhan K.'nın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sivas

Kaynak: DHA