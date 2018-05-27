18 Yaşındaki Genç Sahur Vakti Kendini Ağaca Asarak İntihar Etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Adnan A. (18), evlerinin bahçesindeki ağaca kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

AİLESİ PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞAYAN GENCİ ARAMAYA ÇIKTI

Hendek Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Adnan A.'yı sahur vakti evde göremeyen ailesi dışarı çıktı.

BAHÇEDE AĞAÇTA ASILI CESEDİNİ BULDU

Bahçeye çıkan ailesi, Adnan A'yı ağaçta asılı halde gördü. Olay yerine gelen sağlık ekibi Adnan A.'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.