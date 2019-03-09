18 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da 18 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay S.(18) evinde yatağında ailesi tarafından hareketsiz olarak bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit etti. Turgay S.'nin ölümü şüpheli bulundu. Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA