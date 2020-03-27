18 yaşındaki genç ekmek bıçağı ile öldürüldü Kırıkkale'de 18 yaşındaki bir genç, tartışığı 15 yaşındaki arkadaşı tarafından ekmek bıçağı ile öldürüldü.

Kırıkkale'de 18 yaşındaki bir genç, tartışığı 15 yaşındaki arkadaşı tarafından ekmek bıçağı ile öldürüldü.

Olay, Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2382. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (15) isimli genç, tartıştığı Hasan Eren Avan (18) ile bir araya geldi. İki arkadaşın arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Bunun üzerine M.T. (15), elindeki ekmek bıçağını Avan'ın göğsüne saplayarak ağır yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Avan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T., daha sonrasında kendi isteği ile Hürriyet Polis Merkezi'ne teslim olurken cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA