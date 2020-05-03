18 yaşındaki ehliyetsiz kağıt toplayıcısına ceza yağdı

18 yaşındaki ehliyetsiz kağıt toplayıcısına ceza yağdı Sivas'ta yasağa uymayarak sokağa çıkan 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı genç, ehliyeti olmamasına rağmen motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalanınca 5 Bin 470 TL ceza yedi Sivas'ta yasağa uymayarak sokağa çıkan 18 yaşındaki...

18 yaşındaki ehliyetsiz kağıt toplayıcısına ceza yağdı

Sivas'ta yasağa uymayarak sokağa çıkan 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı genç, ehliyeti olmamasına rağmen motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalanınca 5 Bin 470 TL ceza yedi

SİVAS - Sivas'ta yasağa uymayarak sokağa çıkan 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı genç, ehliyeti olmamasına rağmen motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalanınca 5 Bin 470 TL ceza yedi.

Polis ekipleri, kent merkezi Yenimahalle, Menderes Caddesi üzerinde denetimler sırasında motosikletle kağıt toplayan bir genç durdurdu. Yapılan kontrollerde 18 yaşındaki M.D.'nin ehliyetsiz olduğu ve motosikletinin trafik yönünden bazı kusurlarının bulunduğu tespit edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan gence sokağa çıktığı için kabahatler kanunu çerçevesinde 392 TL, trafik kusurları yönünden ise 5 Bin 78 TL olmak üzere toplamda 5 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Motosikleti otoparka çekilen kağıt toplayıcısı genç, hüzünlü anlar yaşadı. Polis ekipleri dışarı çıkmaması konusunda genci uyararak evine gönderdi.

Kaynak: İHA