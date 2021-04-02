18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

'SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ BİR İNSANA VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM' DEDİ, TUTUKLANDIAğabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiği için, yolda hiç tanımadığı Ecenur Ö.'ye muşta ile saldıran Sedat Alpay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.