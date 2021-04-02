18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)
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18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel
18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

'SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ BİR İNSANA VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM' DEDİ, TUTUKLANDIAğabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiği için, yolda hiç tanımadığı Ecenur Ö.'ye muşta ile saldıran Sedat Alpay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ BİR İNSANA VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM' DEDİ, TUTUKLANDI

Ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiği için, yolda hiç tanımadığı Ecenur Ö.'ye muşta ile saldıran Sedat Alpay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen Sedat Alpay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan Sedat Alpay, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım. Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım" dedi.


18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)
18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)
18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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