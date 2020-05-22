18 yaşındaki Berkay, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına geçti
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18 yaşındaki Berkay, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına geçti

18 yaşındaki Berkay, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına geçti Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da bugün geçici süreliğine izin verilerek sokağa çıkan ve kuaförde kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Berkay Demir, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına dönerek müşterilerini...

22.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:37

18 yaşındaki Berkay, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına geçti

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da bugün geçici süreliğine izin verilerek sokağa çıkan ve kuaförde kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Berkay Demir, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına dönerek müşterilerini tıraş etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'a da 20 yaş altındakiler bugün ikinci defa sokağa çıkma mutluluğunu yaşadı. Bir çok genç dışarı çıkıp güzel havanın keyfini çıkarırken, 18 yaşındaki Berkay Demir ise 2 yıldır sürdürdüğü kuaförlük mesleğine kısa bir süreliğine de olsa dönerek, kendisinden uzun zaman önce randevu alan müşterilerini tıraş etti. Şimdiye kadar yaklaşık 2 aydır evde kaldıklarını belirten Demir, kısıtlamanın geçici olarak kaldırılması ile müşterilerini tıraş ettiğini aktardı.

4 saatlik izninin olduğunu anımsatan Berkay Demir (18), "Salgın var, bu nedenle birçok tedbir alındı. Biz de 20 yaş altı olduğumuz için bu tedbirlere uyduk. İznimiz var, ben de çalıştığım kuaföre gelerek daha önceden randevu verdiğim müşterilerimizi tıraş ediyorum. Bayram yakın olması nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kısıtlama dolayısıyla beni arayan her müşterilerime randevu veremiyorum. Ama bugün işimin başındayım 4 saat boyunca tıraş yapacağım" dedi.

Berkan'ın daimi müşterisi olduğunu dile getiren vatandaşlardan Vedat Polat ise, "Bugün 4 saat izin verdikleri için Berkan'a tıraş olmaya geldim. Ben tıraş yapmasından çok memnunun her zaman gelip tıraş oluyorum" diye konuştu.

10 yıldır kuaför olduğunu Berkan'ın da kendilerinin yanında yetişerek kalfalık seviyesine ulaştığını aktaran İbrahim Karabağ da"18 yaşında kendisi bizim dükkanda kalfa olarak çalışmaktadır. 4 saatlik izni olduğu için dükkana geldi. İşlerine devam ediyor. İşini en iyi şekilde yapamaya çalışıyor. Normalde 3 kişi çalışıyoruz. salgından dolayı kendisi de 20 yaş altı olduğu için bugün 4 saatlik izninde geldi. Müşterileri onu özlemiş kendisinde işini özlemişti"ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki Berkay, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına geçti

Kaynak: İHA

Manşet

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