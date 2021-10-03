18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2) - Haberler
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18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)

Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)

IĞDIR'DA KADIN MECLİSİ ALEYNA İÇİN TOPLANDIIğdır'da intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül için bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri katil ya da katillerin yakalanması için basın açıklaması yaptı.

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'DA KADIN MECLİSİ ALEYNA İÇİN TOPLANDI

Iğdır'da intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül için bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri katil ya da katillerin yakalanması için basın açıklaması yaptı. Zübeyde Hanım Bulvarında toplanan grup, 'Aleyna için adalet istiyoruz', 'Kadın cinayetleri olmasın' sloganları attı. Grup adına açıklamayı okuyan Bahar Güleç, "Geçtiğimiz perşembe günü Iğdır'da yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için buradayız. Aleyna ardında bıraktığı notta ölümünden G.A.'nın sorumlu olduğunu yazdı. Şüpheliler Aleyna'nın ölümünün ardından gözaltına alındıktan sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldılar. Aleyna'nın ölümüyle ilgili tüm şüpheler, etkin bir soruşturma süreci ile açığa çıkarılmalıdır. Aleyna'nın ölümüne sebebiyet vermiş olabilecek hiçbir detay atlanmadan titizlikle bir inceleme yapılması tüm yetkililerin asli görevidir. Biliyoruz ki şüpheli kadın ölümlerinde etkin hukuki süreçleri işletmeyenler de failler kadar sorumludur. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' ve 'Kadın Meclisleri' olarak sürecin takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha duyuruyoruz." dedi.

Bahar Güleç, eylül ayı içerisinde 26 kadın cinayeti ve 19 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Türlü zorluklara rağmen, ölümü pahasına direnen kadınlar hepimize cesaret veriyor. Kadınların yükselen mücadelesi, eşit ve özgür bir yaşamın imkansız olmadığını bize gösteriyor. Kadınlar pes etmeyerek er ya da geç kendi hayatlarını da yaşadıkları toprakları da değiştirecek. Kendi hayatlarında direnen kadınların aralamış olduğu özgürlüğün kapısını örgütlü mücadelemizle sonuna kadar açacağız. Mücadelemizle dünyada ve Türkiye'de kadınlar özgür yaşayacak" diye konuştu.

Iğdır Kadın Meclisi olarak Aleyna Ağgül için de sessiz kalmayacaklarını belirten kadınlar, failler ve sorumluların cezasız kalmayacağını söyledi. Kalabalık slogan ve açıklamaların ardından dağıldı.


18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)

Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Son Dakika Haberleri
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik
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