18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu

18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu Samsun'da 14 mahalleye yeni muhtar Havza Ağcamahmut Mahallesi muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu Samsun'da 14 mahallede yapılan seçimler sonucu yeni muhtarlar belli oldu.