18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu
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18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu

İhlas Haber Ajansı / Kerim Koç - Haberler | Politika

18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu Samsun'da 14 mahalleye yeni muhtar Havza Ağcamahmut Mahallesi muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu Samsun'da 14 mahallede yapılan seçimler sonucu yeni muhtarlar belli oldu.

18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu

Samsun'da 14 mahalleye yeni muhtar

Havza Ağcamahmut Mahallesi muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu

SAMSUN - Samsun'da 14 mahallede yapılan seçimler sonucu yeni muhtarlar belli oldu. Samsun'un Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi'nin yeni muhtarı ise 18 yaşına yeni giren genç oldu.

Samsun'da 6 Haziran Pazar günü 14 mahallede ara seçim heyecanı yaşandı. Seçimler sonucunda Tekkeköy Gölceğiz Mahallesi Muhtarı Baki Gür, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Burçin Karadağ, Fatih Mahallesi Muhtarı Seda Keklik, Gürgendağ Mahallesi Muhtarı Muhittin Arslan, Asarcık Esentepe Mahallesi Muhtarı Şevket Atan, Ladik Şıhlı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, Çarşamba Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz, Havza Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Külekçi, Havza Orhaniye Mahallesi Muhtarı İsmet Demir, Havza Karabük Mahallesi (İhtiyar heyeti) 4 aza, Canik Uluçayır Mahallesi Muhtarı Hayri Yıldız, Canik Çamalan Mahallesi Muhtarı Ömer Özbakan, Atakum Aksu Mahallesi Muhtarı Yılmaz Üçüncü, Atakum Sarıtaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan ve Vezirköprü Özgüney Mahallesi Muhtarı Yunis Kaça oldu.

18 yaşında muhtar seçildi

Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi'nde eski muhtar Ali Zengin'in vefatı nedeniyle yenilenen seçimde iki isim yarıştı. Seçimde 54 seçmenden 53'ü sandık başına gitti. Kullanılan oyların 37'sini alan 18 yaşındaki Ali Külekçi, muhtar seçildi. Diğer aday Cemal Çil ise 16 oyda kaldı.

18 yaşında muhtar seçilen genç, mutlu olduğunu, mahallesine hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

(KK-SLH-ÖK-Y)

18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu
18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu
18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu
18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu
18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu
18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kerim Koç

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