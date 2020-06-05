18 yaş ve altı gençler sokaklarda
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18 yaş ve altı gençler sokaklarda

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş ve altı gençler, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

18 yaş ve altı gençler sokaklarda
05.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:27

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş ve altı gençler, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Ankara'da yaşayan 18 yaş ve altındaki gençler, kendilerine verilen izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan 18 yaş ve altı gençlerin sosyal mesafe kuralını önemseyerek banklarda oturması, kuşları beslemesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesi dikkat çekti.

Korona virüs ile mücadele sürecinde kendine verilen sokağa çıkma iznini değerlendiren ve velisiyle birlikte dışarı çıkan Temel Yusuf Doğan (4), ikinci kez sokağa çıktığını belirterek, vaktini dondurma alarak, oyun oynayarak ve gezerek değerlendireceğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır evde olduğunu ifade eden Bayram Mert Yılmaz (18) ise, "Sosyal alanımız daraldığı için arkadaş çevremle gezintiye çıktım. Kafelere oturmayı düşünmüyorum. Çünkü, virüs halen var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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