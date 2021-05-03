18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
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18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimi ve yaş gruplarıyla ilgili önemli bilgiler vererek 18 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği ve Sultan 1. Murad Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, İl Değerlendirme toplantılarına katıldı. Toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 18 yaş üstünü yaz döneminde aşılamayı planladıklarını belirtti. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte, detaylar…

18 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimi ve yaş gruplarıyla ilgili önemli bilgiler vererek, "Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"HAZİRAN SONUNA KADAR 40 YAŞ ÜST VATANDAŞIMIZI AŞILAMAK İSTİYORUZ"

Özellikle haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Ayrıca yaz boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı da aşılamayı planlıyoruz. Bizim şu an toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmelerle bu sevkiyatın yeniden bu ay için başlayacabileceğini tahmin ediyoruz.

"YERLİ AŞI EYLÜL AYINDA KULLANIMA GEÇEBİLİR"

Yerli aşıda Faz-2 bitti, değerlendirmeler yapılıyor. Faz-3 aşamasına 1-2 hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde devam ederse, eylül ayında aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Bu aşının Faz-3 çalışması da birçok merkezde, şehir hastanesi ve yurt dışı da dahil olmak üzere, planlanıyor.

Yarından itibaren muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir.

"MUHTARLARIMIZ ÇOK ÇABA GÖSTERDİ"

Muhtarlarımız salgın döneminde olağanüstü bir çaba gösterdiler. Özellikle teşekkür ediyorum, yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak.

"TAM KAPANMADA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedeniyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimiz için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz.

"OLUMLU SONUÇLARI GÖRMEYE BAŞLADIK"

Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.

"UMARIM VAKA SAYILARININ DÜŞTÜĞÜ BİR BAYRAM YAŞARIZ"

Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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