18 yaş üstü aşı ne zaman yapılacak? 20 25 yaş üstü aşılama başladı mı?

Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar 18 yaş üstü aşı ne zaman yapılacak? 25 yaş üstü aşılama başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde aşılama yaşı 30'a çekilmişti. Milyonlarca genç merak ediyor: 18 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye'nin aşılama konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Aşı sırası 19 Haziran'dan itibaren 30 yaş ve üzeri vatandaşlara gelmişti. Kademeli olarak süren aşılama çalışmalarında 20 ve 25 yaş için de geri sayım başlamış durumda. Peki, 20 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 25 yaş üstü aşılama başladı mı?

18 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?



Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde aşılama 43 milyon doza yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

20 - 25 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ve Rus Sputnik aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

Bu kapsamda her geçen gün farklı meslek gruplarına aşı randevusu açıldı, vatandaşlar için yaş sınırı kademeli olarak düşürüldü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile aşılamada 30 olan yaş sınırının 25'e düştüğünü duyurdu.

"GENÇLİK, SALGINA KARŞI HAREKETE GEÇSİN"

Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."



AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de toplam yapılan aşı doz sayısı 43 milyonu geçti. 1. doz uygulanan kişi sayısı 28.478.811 olurken, 2. doz olanların sayısı ise 14.533.439 olarak açıklandı.