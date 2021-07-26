18 yaş altına aşı ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü?

Son Dakika: 18 yaş altına aşı ne zaman başlayacak? sorusu aşı sırasını merak eden vatandaşların gündeminde. Aşı takviminde yeni risk grupları tanımlanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar '18 yaş altı aşı olabilir mi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Son olarak aşı yaşı 16'ya düştü. Vatandaşlar aşı sırasının gelip gelmediğini SMS ve e-Nabız üzerinden öğrenebiliyor. Peki, Aşı sorgulama nasıl yapılır? 18 yaş altına aşı ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü?

Son Dakika: 18 yaş altına aşı ne zaman başlayacak? sorusu aşı sırasını merak eden vatandaşların gündeminde. Aşı takviminde yeni risk grupları tanımlanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar '18 yaş altı aşı olabilir mi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Son olarak aşı yaşı 16'ya düştü. Vatandaşlar aşı sırasının gelip gelmediğini SMS ve e-Nabız üzerinden öğrenebiliyor. Peki, Aşı sorgulama nasıl yapılır? 18 yaş altına aşı ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? İşte detaylar haberimizde…

18 YAŞ ALTINA AŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Bugünden itibaren 16 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

16 yaş üstü aşı vatandaşlara aşı randevusu açıldı. Ancak 16 yaş altı çocuklar için aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.