18 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Meksika'nın Durango şehrinde düzenlenen FIVB 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yedincilik maçında Polonya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-21, 25-17 ve 27-25'lik set sonuçlarıyla 3-0 kazanan milliler, Dünya Şampiyonası'nı 7. olarak bitirdi.