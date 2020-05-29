18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlar için Genelge Yayımlandı
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18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlar için Genelge Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlar için Genelge Yayımlandı
29.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:50

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

18-20 Yaş Arasındakiler Sokağa Çıkabilecek

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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