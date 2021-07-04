18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi
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18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Spor

Kütahya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Kütahya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Turkcell sponsorluğunda Halil Akkaş Stadı'nda düzenlenen ve 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli takımın belirlendiği organizasyona, 65 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı. Şampiyona, 26 branşta yarışlara sahne oldu.

Organizasyonda Fenerbahçe Spor Kulübü atletlerinden KKTC'li Taygun Artan Özcihan, 200 metrede 21.58 saniyelik derecesiyle, daha önce 21.66 saniyeyle Batuhan Altıntaş'a ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün süren şampiyonaya sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Çintimar, şunları kaydetti:

"Buradaki yarışlarda yarışan sporculardan, teknik kurulun değerlendirmesinin ardından milli takım seviyesinde olanlar, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Burada güzel dereceler elde edildi. Bazı branşlarda rekorlar kırıldı. Bunlar inşallah devam edecek. Türk atletizmini zirveye çıkarıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonun başından beri yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, ilimiz yöneticilerine, bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ise "İlimiz için oldukça önemli olan bu organizasyonu, ciddi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden tamamladığımız için ayrıca mutluyuz. Bu organizasyonda ortaya koyduğumuz olumlu göstergeler, sonraki şampiyona, turnuva, müsabaka ve yarışmalar için hazır olduğumuzu ifade etmiştir." diye konuştu.

18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi
18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi
18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi
18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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