18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Normalleşme süreci ile belirlenen saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Normalleşme süreci ile belirlenen saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde şu ayrıntılar bulunuyor;"Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; Hafta içi 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonu ise, Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'ye uygulanmaktadır. Sokağa çıkma kısıtlaması haricinde18 yaş altı kişilere belirlenen sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamakta.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL