18 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, sokağa çıkma izni saatleri ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle yayınlanan genelge sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma saatlerine yönelik düzenleme geldi. Peki, sokağa çıkma saatleri hangi saatler arasında olacak? Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasaklandı mı? İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı minibüs, otobüs kullanımıyla ilgili ayrıntılar...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü yeni koronavüs önlemleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Geçtiğimiz aylardan itibaren uygulamaya koyulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerine ek olarak yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada," 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır." dedi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı açıklamalar.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalarda:

İstisnalar haricinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanmayacağı açıklandı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirler de bu kapsamda yürürlüğe girdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar bugün (1 Aralık) saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi,...gerektiği değerlendirilmektedir.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ, SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.