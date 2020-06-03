18 yaş altı sokağa çıkmanın keyfini çıkardı
Caddelerde velileriyle gezen çocuklar Paten kayan ve bisiklete binen çocuklar Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş altı çocuklar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarı çıktı.
03.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:24
Caddelerde velileriyle gezen çocuklar
Paten kayan ve bisiklete binen çocuklar Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş altı çocuklar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarı çıktı. Kentte, soluğu parklarda alan çocuklar, güneşli havada eğlenmenin keyfini çıkardı.
Aileleriyle Cumhuriyet Meydanı'na gelen çocuklar, güvercinlerle oynayarak ve bisiklete binerek vakit geçirdi.
Kaynak: AA