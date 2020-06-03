18 yaş altı sokağa çıkmanın keyfini çıkardı Caddelerde velileriyle gezen çocuklar Paten kayan ve bisiklete binen çocuklar Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş altı çocuklar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarı çıktı.

Caddelerde velileriyle gezen çocuklar Paten kayan ve bisiklete binen çocuklar Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş altı çocuklar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarı çıktı. Kentte, soluğu parklarda alan çocuklar, güneşli havada eğlenmenin keyfini çıkardı. Aileleriyle Cumhuriyet Meydanı'na gelen çocuklar, güvercinlerle oynayarak ve bisiklete binerek vakit geçirdi. Kaynak: AA