18 yaş altı sokağa çıkmanın keyfini çıkardı
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18 yaş altı sokağa çıkmanın keyfini çıkardı

Bolu'da yeni tip koronavisür (Kovid-19) tedbileri kapsamından 18 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, çocuklar aileleri ile birlikte çocuk parklarına akın etti.

03.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:27

Bolu'da yeni tip koronavisür (Kovid-19) tedbileri kapsamından 18 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, çocuklar aileleri ile birlikte çocuk parklarına akın etti.

Kentin en yeşil alanı olarak bilinen ve içerisinde piknik alanları, bisüklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra çocuk parklarını da barındıran Atatürk Orman Parkı, yasağın 18 yaş altındakilere uygulanan yasağın kalmasıyla birlikte çocukların ilgi odağı oldu. Bazı çocuklar yürüyüş yaparken, bazıdarı da parkta, salıncaklara bindi, kaydıraklardan kaydı ve denge aletlerinin üzerinde yürümeye çalıştı.

Sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Çocukları ile birlikte parka gelen bazı ailelerin maske takmadığı, çocuklarla birlikte parkta eğlenmeye çalışırken sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, parka gelerek vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelere uymaları konusunda uyardı.

18 yaş altı sokağa çıkmanın keyfini çıkardı

Kaynak: AA

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