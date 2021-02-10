18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 20-18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri….

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.18 yaş altı sokağa çıkma yasağı evde olan bireyler için Mayıs ayı itibariyle sokağa çıkma iznine tabi olmuş Mayıs ayının sonu itibariyle ise izin süreleri iki güne çıkarılmıştı. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri ve izin günler

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusu da aranan başlıklar arasında. Kararın alınmasının ardından Mayıs ayının son günleri içerisinde 20 yaş altı olan sokağa çıkma yasağı 18 yaşa indirilmiş ve tek gün olan sokağa çıkma izni iki güne çıkarılmıştı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri ve izin günleri...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

18 yaş altın vatandaşlar, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 0-18 yaş altında bulunan kimseler, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Vaka sayılarında yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Söz konusu kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği, olası düzenlemelerin Bakanlar Kurulu kararlarının ardından alınacağı tahmin ediliyor.

Bu hususta bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.