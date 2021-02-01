18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 0-18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri…

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde olan bireyler Mayıs ayı itibariyle sokağa çıkma iznine tabi olmuş Mayıs ayının sonu itibariyle ise izin süreleri iki güne çıkarılmıştı. Peki, 18 yaş altı yaş altı sokağa çıkma izin saatleri

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusu da aranan başlıklar arasında. Kararın alınmasının ardından Mayıs ayının son günleri içerisinde 20 yaş altı olan sokağa çıkma yasağı 18 yaşa indirilmiş ve tek gün olan sokağa çıkma izni iki güne çıkarılmıştı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 0-18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

0-18 yaş arasındaki vatandaşlar, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 0-18 yaş altında bulunan kimseler, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.