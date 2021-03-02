18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! 18 yaş altı sokağa çıkma izni!
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! 18 yaş altı sokağa çıkma izni!

02.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:10
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! 18 yaş altı sokağa çıkma izni!

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! 18 yaş altı sokağa çıkma izni!

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! 18 yaş altı sokağa çıkma izni!

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı.

Türkiye genelinde iller 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre; düşük riskli – mavi, orta riskli - sarı, yüksek riskli - turuncu ve çok yüksek riskli –kırmızı olarak renklerle sınıflandırıldı.

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! 18 yaş altı sokağa çıkma izni!

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