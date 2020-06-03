18 yaş altı, özgürlüğün tadını çıkardı Amasya'nın Merzifon ilçesinde 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı. Meydan, cadde ve parklara akın eden 18 yaş altı gençler ve çocuklar 4. kez özgürlüğün tadını çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18'e düşürülmüştü. Bu kapsamda sokağa çıkma izni iki gün süreyle tek grup halinde gerçekleştiriliyor. Bugün izin kapsamında saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan 18 yaş altı çocuk ve gençler Cumhuriyet Meydanı, parklar ve caddelere koştu. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden çocuk ve gençlerin kurallara uyduğu gözlemlendi. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, 5 Haziran Cuma günü, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla tekrar dışarı çıkabilecek. Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. - AMASYA

Kaynak: İHA