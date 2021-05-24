18 yaş altı otobüse binebiliyor mu?

Kademeli normalleşme döneminde en çok merak edilen konulardan biri de 18 yaş altı vatandaşlar için otobüs kullanımı oldu. Konu hakkında, 18 yaş altı otobüse binebiliyor mu araması yapıldı. Peki, 18 yaş altı otobüse binebiliyor mu?

Tam kapanma sonrası geçilen kademeli normalleşme dönemine dair detaylı araştırmalar yapılıyor. Konu hakkında çeşitli sorular sorulurken en çok 18 yaş altı otobüse binebiliyor mu, konusu merak edildi. Peki, 18 yaş altı otobüse binebiliyor mu? İşte, detaylar…

18 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde şu ayrıntılar bulunuyor;"Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."