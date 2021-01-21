18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

21.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:06
18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

Korona virüs oranlarını yükselmesini önlemek amacıyla alınan tedbirlerden biri 18 yaş altını vatandaşların toplu taşımalara, otobüslere binmesi yasaktı. Son kabine toplantısının ardından, kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte, 18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? vatandaşlar merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs vaka oranlarının önüne geçmek adına Kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri 81 ile bildirdi. Peki, 18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? İşte detaylarda!

18 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli olarak kısıtlamaların azaltılacağı yönündeki açıklamasının ardından, 18 yaş altı olan gençler, otobüse binip binemeyeceklerini merak ediyor. Buna göre, Erdoğan, daha önce yayınlanan genelgede istisna tutulanlar haricinde, 20 yaş altının toplu taşıma kullanımı kısıtlamalarının devam edeceğini bildirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, 65 yaş üstünün de toplu taşıma kullanamayacaklarını belirterek, Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri alacaklarını ekledi.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump İlham Aliyev Selçuk Özdağ Mustafa Sarıgül
Magazin Demet Şener Aleyna Tilki Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 18:06:23. #1.15#
title