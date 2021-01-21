18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

Korona virüs oranlarını yükselmesini önlemek amacıyla alınan tedbirlerden biri 18 yaş altını vatandaşların toplu taşımalara, otobüslere binmesi yasaktı. Son kabine toplantısının ardından, kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte, 18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? vatandaşlar merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs vaka oranlarının önüne geçmek adına Kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri 81 ile bildirdi. Peki, 18 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? İşte detaylarda!

18 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli olarak kısıtlamaların azaltılacağı yönündeki açıklamasının ardından, 18 yaş altı olan gençler, otobüse binip binemeyeceklerini merak ediyor. Buna göre, Erdoğan, daha önce yayınlanan genelgede istisna tutulanlar haricinde, 20 yaş altının toplu taşıma kullanımı kısıtlamalarının devam edeceğini bildirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, 65 yaş üstünün de toplu taşıma kullanamayacaklarını belirterek, Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri alacaklarını ekledi.