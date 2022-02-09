18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Litvanya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 16 ve 18 Şubat'ta Antalya'da Litvanya ile hazırlık maçları oynayacak.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat Pazar günü Sueno Hotels Deluxe Belek'te toplanacak.

Teknik direktör Ali Nadir Başkan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Talha Yakın (Bursaspor), Enes Özmen (Eimsbütteler), Mehmet Erdoğan (İttifak Holding Konyaspor).

Defans: Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Berke Kılıç (Altınordu), Emir Tintiş (Galatasaray), Eren Tunalı, Kerem Kök (Bursaspor), Emir Toprak Dinç (Altaş Denizlispor), Egemen Tutar (Beşiktaş), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yaşar Kavas (İttifak Holding Konyaspor).

Orta Saha: Devran Şenyurt (Aarau), Enis Safin (Avusturya Wien), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Cem Özgener (Altay), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor), Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Mehmet Ali Büyüksayar (Karatay Termal 1922 Konyaspor).

Forvet: Ali Kılıç (Yılport Samsunspor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Habib Biçer (Beyoğlu Yeniçarşı), Başar Önal (De Graafschap).