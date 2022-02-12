18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı tekrar kampa girecek

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için beş günlük aranın ardından ikinci kampına girecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre 2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların mücadele edeceği 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, 20-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Daha önce şampiyona hazırlıkları kapsamında 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde 10 Şubat'a kadar birinci kampını yapmıştı.

Milliler, 15-27 Şubat tarihlerinde Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde ikinci kamplarını gerçekleştirecek.