18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için kampa girdi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların mücadele edeceği 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, 20-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Şampiyona hazırlıkları kapsamında 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde 10 Şubat'a kadar sürecek kampa başladı.

18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosuna şu isimler davet edildi:

"Ahmet Furkan Civan ( Spor Toto), Eren Alp Mete (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Sefa Kurt (Çaykur Rizespor), Muhammet Sefa ( Spor Toto), Oğuz Muhammet Dalkılıç (Seyhan Belediyespor), Danyel Kaya (Hatayspor), Arda Zerin (Beşiktaş), Fetullah Özdemir (Van Erek Beşyıldızspor), Osman Rüzgar (1955 Batman Belediyespor), Baran Demirdelen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Efe Deniz (Beşevler Gençlikspor), Batuhan Caymaz (Nilüfer Belediyespor), Umut Ekinci (Tekkeköy İlköğretim Okulu Gençlikspor), Efe Karapınar ( Spor Toto), Ediz Aktaş (Göztepe), Nevzat Serkan Akyol (Beşiktaş), Orçun Çalışkan (Nilüfer Belediyespor), Hasan Emre Çatal (Sarıçam Belediyespor), Onur Eren Gedikli (Beşiktaş), Furkan Yıldız (Rize Belediyespor), Kayra Mete (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Emirhan Kurnaz (Beşiktaş), Ömer Faruk Dağ (1955 Batman Belediyespor), Efe Şakir Cihan (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Emir Altundiş (Nilüfer Belediyespor), Beray Yıldız (Çaykur Rizespor), Ferhat Mert (Pendik Hentbol Spor Kulübü), Samet Koç (Pendik Hentbol Spor Kulübü), Buğra Ongun (Bahçelievler Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Sertan Can Erdoğan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)."