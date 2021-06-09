18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Futbolda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

Futbolda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak millilerde aday kadroya dahil edilen oyuncular 15 Haziran Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alper Adıyaman, Taha Altıkardeş, Tuğbey Akgün (Bursaspor), Berkay Zekeriya Erkul (Gaziantep), Hakan Aydın (Trabzonspor), Seyhan Yiğit (Nürnberg), Polat Abay, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), Rojan Sarıbaş (Viktoria Berlin), Emin Bayram (Galatasaray), Şener Kaya (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Birkan Yılmaz (Manisa Futbol Kulübü), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Kazımcan Karataş (Altay), Apti Mert Çayir (Antalyaspor), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Kürşat Altunkaya (Çorum), Emre Demir (Kayserispor), Mehmet Can Göndüz (TSE Arabayatağıspor), Mirhan İnan (Stuttgart), Sergen Yüksekdağ (VFL Osnabrück), Eray Sürül (Vitesse), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor), Emirhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), Metehan Altunbaş (Lask), Brio Acar Aslan (Sporting CT Premier Soccer Club), Ali Sühan Demirel (Bochum).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:16:20. #1.16#

title