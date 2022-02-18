18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya'yı 3-1 yendi

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sueno Hotels Deluxe Belek sahalarında oynanan maçta, ay-yıldızlı ekibin gollerini 20. dakikada Berke Kılıç, 54.dakikada Devran Şenyurt ve 87.dakikada Ali Kılıç atarken Litvanya'nın golünü 17.dakikada Nojus Luksys kaydetti.

Milliler, Litvanya ile 16 Şubat Çarşamba günü oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kalmıştı.