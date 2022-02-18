18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya'yı 3-1 yendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya'yı 3-1 yendi

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya'yı 3-1 yendi

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sueno Hotels Deluxe Belek sahalarında oynanan maçta, ay-yıldızlı ekibin gollerini 20. dakikada Berke Kılıç, 54.dakikada Devran Şenyurt ve 87.dakikada Ali Kılıç atarken Litvanya'nın golünü 17.dakikada Nojus Luksys kaydetti.

Milliler, Litvanya ile 16 Şubat Çarşamba günü oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kalmıştı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Litvanya, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title