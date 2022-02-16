18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Sueno Hotels Deluxe Belek Sahası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 40. dakikada Yaşar Kavas ve 63. dakikada Devran Şenyurt atarken, Litvanya'nın gollerini 35. dakikada Yaşar Kavas kendi kalesine ve 77. dakikada Titas Buzas kaydetti.

Ay-yıldızlılar, Litvanya ile 18 Şubat Cuma günü bir hazırlık maçı daha yapacak.