18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Sueno Hotels Deluxe Belek Sahası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 40. dakikada Yaşar Kavas ve 63. dakikada Devran Şenyurt atarken, Litvanya'nın gollerini 35. dakikada Yaşar Kavas kendi kalesine ve 77. dakikada Titas Buzas kaydetti.

Ay-yıldızlılar, Litvanya ile 18 Şubat Cuma günü bir hazırlık maçı daha yapacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Litvanya, Futbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title