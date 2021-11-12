18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kosova'yı tek golle mağlup etti
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 1-0 yendi.
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 1-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Priştine'deki hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin golünü 81. dakikada Muhammed Mustafa Pınarcı attı.
Milliler, 10 Kasım Çarşamba günü Kosova ile oynadığı ilk hazırlık maçını da 1-0 kazanmıştı.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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