18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, Ukrayna'ya 2-1 yenildi.
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, Ukrayna'ya 2-1 yenildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Ukrayna'ya 2-1 yenilen milli takım, şampiyonada oynadığı ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Grupta son sırada yer alan Türkiye, üçüncü maçını yarın Polonya ile yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar