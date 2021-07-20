18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, Ukrayna'ya 2-1 yenildi.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, Ukrayna'ya 2-1 yenildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Ukrayna'ya 2-1 yenilen milli takım, şampiyonada oynadığı ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Grupta son sırada yer alan Türkiye, üçüncü maçını yarın Polonya ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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