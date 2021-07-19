18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi Avusturya'ya 2-0 yenildi.
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi Avusturya'ya 2-0 yenildi.
Başkent Viyana'da düzenlenen şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Avusturya ile karşılaştı.
Milli takım, şampiyonadaki ilk karşılaşmasından 2-0 mağlup ayrıldı.
Mücadele, dün Avusturya 1-0 öndeyken kötü hava koşulları nedeniyle üçüncü çeyrekte ertelenmişti. Karşılaşmaya, bugün kaldığı yerden devam edildi.
Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın Ukrayna ile yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar