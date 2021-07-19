18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Kosova'da yarın başlayacak 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda sahne alacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Kosova'da yarın başlayacak 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda sahne alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası 20-24 Temmuz tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenecek.

Organizasyona 18 yaş altı takımıyla katılacak Türkiye, şampiyonada ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Millilerin maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

19.00 Türkiye-Karadağ

21 Temmuz:

19.00 Türkiye-Arnavutluk

22 Temmuz:

16.30 Türkiye-Kosova

23 Temmuz:

21.30 Türkiye-Bulgaristan

24 Temmuz:

18.30 Türkiye-Kuzey Makedonya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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