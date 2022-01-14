18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'nın ertelenen kampı, Ankara'da yapılacak

ANKARA (AA) - 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen kampı, Ankara'da 17-20 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 3-6 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan ancak Kovid-19 pozitif vakası nedeniyle ertelenen kampı, 17-20 Ocak tarihlerinde Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kampın ardından şampiyonaya katılacak ana kadro belirlenecek.

Sporcuların "Veli İzin Formu"nu velilerine onaylatıp kampa getirmeleri gerekiyor. Tüm sporcuların kamp tarihinden önce (72 saat geçerli) Kovid-19 (sürüntü) negatif test sonucunu alma zorunluluğu bulunuyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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