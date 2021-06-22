18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Challengers'a Bolu'da hazırlanacak

Konya'da 3-8 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers'ta mücadele edecek Türk Milli Takımı, 8 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.

Konya'da 3-8 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers'ta mücadele edecek Türk Milli Takımı, 8 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, genç millilerin başantrenör Fikret Doğan yönetiminde turnuvanın hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kuzey Livaneli (Bahçeşehir Koleji), Buğra Çal, Kerem Kuthan Konan, Oğuzhan Göktepe, Samet Yiğitoğlu (Beşiktaş Icrypex), Baran Aslan, Eren Deniz (Fenerbahçe Beko), Efe Mert Şekeroğlu (Galatasaray), Ege Tan Yıldızoğlu (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Karahan Tuan Efeoğlu, Zekeriya Yiğit Tekin (Nadir Gold İstanbul Basket), Efe Vatan (Orion), Arda Duraklar, Emre Girgin, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu (Ö.Gelişim Koleji), Haktan Yavaş (Pınar Karşıyaka), Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), Derin Mark Saran (Asheville School), Eray Büyükcangaz (Buducnost VOLI), Efe Tahmaz (Partizan) Selimcan Paydaş (Saint James School), Yiğit Hamza Mestoğlu (UCAM Murcia), Uğur Efe Sezer.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan