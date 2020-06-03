18 YAŞ ALTI DIŞARIDA OLMANIN TADINI ÇIKARDI (1)
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18 YAŞ ALTI DIŞARIDA OLMANIN TADINI ÇIKARDI (1)

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanları ile birlikte sahillerde vakit geçirdi.

18 YAŞ ALTI DIŞARIDA OLMANIN TADINI ÇIKARDI (1)
03.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:19

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanları ile birlikte sahillerde  vakit geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile 20 yaş altı olan sokağa çıkma kısıtlamasının yaş sınırı değiştirilmiş ve uygulamanın 0-18 yaş arası çocukları ve gençleri kapsadığı bildirilmişti. Çarşamba ve Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verildi. Kadıköy Kalamış ve Fenerbahçe  sahilinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar, yürüyüş yaptı. Ebeveynleri ile park ve sahil yolunda vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi. Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, sahilde yürüyüş yaptı.

Görüntü dökümü: ----------------KADIKÖY-Parkta oynayan çocuklar-Sahilde yürüyenler-Bisiklete binenler-Çimlerde oturan gençler-Çocuklarla röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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