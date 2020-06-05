18 yaş altı çocuklar yenilenen parkta doyasıya eğlendi BAHÇELİEVLER Belediyesi, 'Dünya Çevre Günü'nde yeşil alan ve ağaçların yoğunlukta olduğu parkı yeniledi.

BAHÇELİEVLER Belediyesi, 'Dünya Çevre Günü'nde yeşil alan ve ağaçların yoğunlukta olduğu parkı yeniledi. Parktaki oyun ve spor alanlarını daha kullanılabilir hale getirdi. 18 yaş altı çocukların dışarı çıkabildiği günde de çeşitli etkinliklerle parkın yeni halini hizmete soktu.

Bahçelievler Belediyesi, 'Dünya Çevre Günü'nde Kıbrıs Parkı'nı yenileyerek yeniden hizmete soktu. Parkı daha kullanılabilir hale getiren ekipler, yeşil alana daha fazla yer ayırarak birçok ağaç ve çiçek dikti. 18 yaş altı çocukların dışarıya çıkabildiği günde yeni halini kullanıma açan Bahçelievler Belediyesi, çeşitli faaliyetlerle çocukların güzel bir gün geçirmesini sağladı. Çim adam ve rüzgar gülü atölyeleriyle eğlenen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları yapıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'da parka gelerek çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Gün boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

BAŞKAN BAHADIR : "DAHA KULLANILABİLİR BİR PARK YAPTIK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kıbrıs Parkı'nı yenileyerek daha kullanılabilir bir park haline getirdiklerini söyledi. 18 yaş altı çocukların sokağa çıktığı günde çocukları çeşitli atölyelerle karşıladıklarını söyleyen Başkan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi'nin Kıbrıs Parkı'ndayız şu anda. Bu parkımızı daha önce revize etmeyi planlamıştık. Baştan aşağı bu güzel parkımızı yeniledik. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın kısacası tüm vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu parkta şu anda göreceğiniz gibi basket potamız var. Çocuklarımızın oyun alanları var. Bunların hepsini yeniledik. Bildiğiniz gibi 18 yaş altı çocuklarımız dışarı çıkamıyordu. Onlara bir açılış yapalım dedik. Çim adam ve rüzgar gülü atölyesi kurarak bugünü daha bir eğlenceli geçirmelerini istedik. Gördüğüm kadarıyla çocuklarımız neşeli. Aileleri de çok mutlu. Komşularımızla tekrar bir arada olmak bana da bir mutluluk verdi" şeklinde konuştu.

"ÇEVRECİ BİR BELEDİYEYİZ"

Başkan Dr. Hakan Bahadır, çevreci bir belediye anlayışına sahip olduklarını belirtti. Başkan Bahadır, "Bu parkın eski halini ve şimdiki halini gören komşularımız bize teşekkür ediyorlar. Biz çevreci bir belediyeyiz. Partimiz olarak da çevreci bir bakış açımız var. Bir günde yaklaşık 11 milyon ağaç dikilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu da çevreye verdiğimiz değeri gösterir. İklimin bozulduğu çağımızda bizim ağaca ve çevreye değer vermemiz çok önemli. Bu parkta da yeşili ve ağacı öne çıkardık. Halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

ÖZTÜRK : "BÖYLE BİR PARKA KAVUŞMAK MUTLULUK VERİCİ"

Ağaçlar ve yeşil alanların çoğunlukta olduğu parka kavuşmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Hatice Öztürk, "Çocuklarımızın bir günü olması bizi çok mutlu ediyor. Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyoruz. Bize ve çocuklarımıza böyle etkinlikler hazırlaması bizim çok hoşumuza gitti. İnşallah koronavirüsü bir an önce atlatırız. Her zaman çocuklarımızı buraya güvenle getirebileceğimizi düşünüyorum. Çok temiz, güvenli ve bol yeşil alan yapılmış bu parkta. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA