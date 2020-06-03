18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi Kent merkezinden aileleriyle gezen çocuk ve gençler Kentpark'ta park ve yeşil alanlarda oynayan çocuklar Sakarya'da da kent merkezi ve parklarda çıkma serbestisinin başlamasıyla hareketlilik yaşandı.

Kent merkezinden aileleriyle gezen çocuk ve gençler Kentpark'ta park ve yeşil alanlarda oynayan çocuklar Sakarya'da da kent merkezi ve parklarda çıkma serbestisinin başlamasıyla hareketlilik yaşandı. Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı'ya gelen aileler, zaman zaman yağmur yağmasına rağmen çocuklarıyla dolaştı. Çocukların ve gençlerin uğrak mekanlarından olan Kentpark da çocukların neşeli sesleriyle hareketlendi. Parklarda doyasıya oynayan, bisiklet sürüp top oynayan çocukların yanı sıra arkadaşlarıyla buluşan gençlerde yeşil alanda ve yapay göletin çevresinde yürüyüş yaptı. Kaynak: AA