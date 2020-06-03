18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi (4) Parkta oynayan çocuklardan detaylar Çocuklarla röporaj Anne ile röportajİstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanları ve sahillerde zaman geçirdi.

Parkta oynayan çocuklardan detaylar Çocuklarla röporaj Anne ile röportaj İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanları ve sahillerde zaman geçirdi. Kaynak: AA