18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi
Parkta oynayan çocuklardan detaylar Gençlerin parkta vakit geçirmesi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanlarında zaman geçirdi.
03.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:37
Parkta oynayan çocuklardan detaylar
Gençlerin parkta vakit geçirmesi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanlarında zaman geçirdi.
Kaynak: AA