18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi Parkta oynayan çocuklardan detaylar Gençlerin parkta vakit geçirmesi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanlarında zaman geçirdi.

Parkta oynayan çocuklardan detaylar Gençlerin parkta vakit geçirmesi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanlarında zaman geçirdi. Kaynak: AA